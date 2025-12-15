Am Montagmorgen kam es in Luzern im Ortsteil Littau zu einem grossen Polizeieinsatz. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben.

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Luzern war am Montagmorgen an der Luzernerstrasse in Luzern-Littau im Einsatz. Wie ein Leser gegenüber «20 Minuten» sagte, durften die Anwohner die Häuser nicht verlassen und die Strasse wurde gesperrt. «Alle müssen die Türen abschliessen und vor allen Wohnungstüren sind bewaffnete Polizisten», sagte der Leser gegenüber dem Onlineportal.

Auf Anfrage von Blick bestätigt die Polizei den Einsatz. Dieser sei aber mittlerweile wieder beendet, sagt Mediensprecher Urs Wigger. Weitere Informationen würden im Laufe des Tages folgen.

