Steuern Nur wenige Thurgauer Gemeinden senkten die Steuern

In 70 der 80 politischen Gemeinden im Kanton Thurgau ist der Steuerfuss in diesem Jahr gleich geblieben. Veränderungen gab es nur in 10 Kommunen: In drei Gemeinden kam es zu einer Erhöhung, in sieben zu einer Reduktion.