Ein Rollstuhlfahrer ist am Montagabend in der Stadt Zürich auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren worden. Die fahrzeuglenkende Person hat ihre Fahrt daraufhin fortgesetzt, ohne sich um den leicht verletzten 23-Jährigen zu kümmern.

Autolenker fährt nach Kollision mit Rollstuhlfahrer in Zürich davon

Autolenker fährt nach Kollision mit Rollstuhlfahrer in Zürich davon

Ein 23-jähriger Rollstuhlfahrer ist in der Stadt Zürich auf einem Fussgängerstreifen angefahren und verletzt worden. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kurz vor 21.45 Uhr ereignete sich in der Stadt Zürich am Montagabend ein Unfall. Auf der Forchstrasse bei der Tramhaltestelle «Balgrist», wurde ein Rollstuhlfahrer (23) angefahren, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Der Rollstuhlfahrer sei durch die Kollision zu Fall gekommen, dessen Rollstuhl sei beschädigt worden, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Verunfallte habe mit der Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden müssen.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zum Unfallhergang und zu dem unbekannten am Unfall beteiligten Fahrzeug und dessen Lenker oder Lenkerin aufgenommen.