Stadt Biel will das Beaumont-Areal nach Spitalwegzug wiederbeleben

Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Studie soll bis Ende 2025 vorliegen, wie Stadtpräsident Erich Fehr (SP) am Freitag vor den Medien sagte. Geprüft werde, wie das 87'000 Quadratmeter grosse Grundstück künftig genutzt werden könnte, welche Spitalgebäude erhalten werden könnten und welche Bauetappen notwendig seien, sagte Stadtplanerin Sabine Gresch.

Interessierte Fachverbände sind im ganzen Planungsverfahren vertreten. Die Quartierbevölkerung ist ebenfalls eingeladen, sich an der Potentialstudie zu beteiligen.

Klar ist, dass das SZB für das Areal in bester Lage keine Verwendung mehr hat und dieses verkaufen möchte. Der Erlös aus dem Verkauf in der Grössenordnung von 55 Millionen Franken soll zur Finanzierung des Neubaus in Brügg verwendet werden.

Die Stadt hat das Vorkaufsrecht. Ob sie davon Gebrauch machen wird, ist laut Fehr noch nicht entschieden.

So oder so wird das Volk ein Wort mitreden. Die Stimmberechtigten müssten nicht nur einem Kauf durch die Stadt zustimmen, sondern auch einer allfälligen Umzonung des Areals. Andere potenzielle Käufer müssen daher in der Lage sein, das Volk von ihrem Projekt zu überzeugen.

Das neue Spitalzentrum Biel am Standort Brügg soll voraussichtlich 2030 in Betrieb gehen. Die Stimmbevölkerung von Brügg hat einer entsprechenden Zonenplanänderung im Oktober deutlich zugestimmt und damit den Weg für den Neubau geebnet.