Spitäler Zürcher Kantonsrat gewährt Millionen-Hilfe fürs Kinderspital

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag zwei Nachtragskredite für das in finanzielle Nöte geratene Kinderspital einstimmig genehmigt. Trotzdem gab es von allen Seiten Kritik an die Adresse des Spitals. Die SP würde es am liebsten verstaatlichen.