Hirslanden-Gruppe schliesst Klinik in Heiden AR

Die Hirslanden-Gruppe stellt den Betrieb der Klinik Am Rosenberg in Heiden AR ein. Sie wolle sich auf den Standort Stephanshorn in St. Gallen konzentrieren, teilte sie am Donnerstag mit.

Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Klinik in Heiden werde bis Ende September 2025 geschlossen, heisst es in der Mitteilung der Hirslanden-Gruppe. Ein Weiterbetrieb sei «unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig».

In St. Gallen habe die Gruppe in den letzten Jahren umfangreiche Mittel investiert. In Heiden «lassen sich Investitionen aufgrund der dezentralen Lage und fehlender ambulanter Anschlussstrukturen nicht rechtfertigen.»

Nach eigenen Angaben betreute das Spital jährlich über 2800 Patientinnen und Patienten. Rund 140 Personen sind in der Klinik Am Rosenberg angestellt. Für sie soll es nach Möglichkeit eine Anschlusslösung in St. Gallen geben. Die Hirslanden-Gruppe bietet aber auch einen Sozialplan an für die Angestellten, die keine neue Stelle finden.

Wie das Klinikgebäude weitergenutzt werden soll, bespricht die Hirslanden-Gruppe mit der Gemeinde. Im Vordergrund stehen dabei gesundheitsnahe Nutzungen.

Die Klinik Am Rosenberg ist auf orthopädische Chirurgie spezialisiert und betreibt zudem ein Zentrum für Neurochirurgie, ein Wirbelsäulenzentrum und ein Zentrum für Handchirurgie.

Mit der Schliessung verschwinde eine «sehr beliebte» private Gesundheitsinstitution, schrieb die Gemeinde Heiden am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Gemeinde nehme den Entscheid mit grossem Bedauern zur Kenntnis und erwarte von der Hirslanden-Gruppe, dass diese ihre soziale Verantwortung gegenüber dem Personal umfassend wahrnehme.

Bereits 2021 wurde das Spital Heiden des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (SVAR) geschlossen. Der SVAR wolle weitere strukturelle Defizite verhindern und seine Leistungen auf das Spital in Herisau konzentrieren, hiess es damals vom Verwaltungsrat. Der Regierungsrat stimmte der Schliessung zu.

2022 eröffnete ein Ärzteteam im Parterre der ehemaligen Spitalliegenschaft das Medizinische Ambulatorium in Heiden (MAiH). Das Angebot umfasst unter anderem Hausarztmedizin, Sprechstunden von Spezialärzten und Physiotherapie.

Der Kanton möchte das Areal des ehemaligen Spitals Heiden verkaufen. Ein Zweckverband mit den Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden unterzeichnete Anfang des Jahres eine Absichtserklärung zum Kauf. Einige Räumlichkeiten sollen unter anderem für die regionale Alterspflege genutzt werden.