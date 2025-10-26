Der Wagen eines betrunkenen Lenkers stürzte am Sonntagmorgen in Neuenhof eine Böschung hinab und landete demoliert in einer Unterführung. Verletzt wurde niemand.

Tesla kommt von Strasse ab und landet in Unterführung

1/4 Der Tesla kam in einer Unterführung zum Stillstand. Foto: Kantonspolizei Aargau

Frau nahm Schuld auf sich, um betrunkenen Ehemann zu schützen

31-jähriger Fahrer war erheblich alkoholisiert, Führerausweis abgenommen

Bei Neuenhof AG ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein spektakulärer Unfall: Eine Frau meldete sich kurz nach sechs Uhr auf dem Polizeinotruf und gab sich als Verursacherin aus.

Wie sich zeigte, war ein Tesla auf der Zürcherstrasse von der A1 kommend in Richtung Zentrum gefahren. Bei der Verzweigung Eingangs Dorf war er von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Pfahl der Signaltafel geprallt. Danach stürzte der Tesla die Böschung hinab und landete in der dortigen Unterführung.

Frau nahm Schuld auf sich

Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand jedoch Totalschaden, und auch die Signalisation sowie eine Abschrankung wurden beschädigt.

Was die Person am Steuer betraf, ergaben sich bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme Ungereimtheiten. Schliesslich stellte sich heraus, dass nicht die Frau den Unfall verursacht hatte, sondern ihr 31-jähriger Ehemann, der erheblich alkoholisiert war. Um ihn zu schützen, hatte sie die Schuld auf sich genommen. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte beide an die Staatsanwaltschaft und nahm dem Ehemann den Führerausweis vorläufig ab.