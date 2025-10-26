Darum gehts
- Tesla stürzt nach Unfall in Unterführung bei Neuenhof AG
- Frau nahm Schuld auf sich, um betrunkenen Ehemann zu schützen
- 31-jähriger Fahrer war erheblich alkoholisiert, Führerausweis abgenommen
Bei Neuenhof AG ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein spektakulärer Unfall: Eine Frau meldete sich kurz nach sechs Uhr auf dem Polizeinotruf und gab sich als Verursacherin aus.
Wie sich zeigte, war ein Tesla auf der Zürcherstrasse von der A1 kommend in Richtung Zentrum gefahren. Bei der Verzweigung Eingangs Dorf war er von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Pfahl der Signaltafel geprallt. Danach stürzte der Tesla die Böschung hinab und landete in der dortigen Unterführung.
Frau nahm Schuld auf sich
Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand jedoch Totalschaden, und auch die Signalisation sowie eine Abschrankung wurden beschädigt.
Was die Person am Steuer betraf, ergaben sich bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme Ungereimtheiten. Schliesslich stellte sich heraus, dass nicht die Frau den Unfall verursacht hatte, sondern ihr 31-jähriger Ehemann, der erheblich alkoholisiert war. Um ihn zu schützen, hatte sie die Schuld auf sich genommen. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte beide an die Staatsanwaltschaft und nahm dem Ehemann den Führerausweis vorläufig ab.
