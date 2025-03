Spektakel am Himmel Eindrückliche Aufnahmen der Mondfinsternis

In der Nacht auf den 14. März war eine Mondfinsternis zu sehen. Sie ereignete sich, weil der Mond, die Erde und die Sonne komplett in einer Reihe standen. Am besten konnte man den Blutmond in Nord- und Südamerika anschauen.

Publiziert: vor 42 Minuten