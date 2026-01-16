Riesige Störung legt X zeitweise lahm

Am Freitagnachmittag gab es eine grosse Störung beim sozialen Netzwerk X. Auf den Störungsportalen Downdetector und Allestörungen gingen zahlreiche Meldungen ein.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Nichts ging mehr! Am Freitag gab es zeitweise eine grosse Störung beim sozialen Netzwerk X. Auf dem Portal Downdetector gingen mehr als 70'000 Störungsmeldungen ein. Ein Grossteil der Meldungen betraf im Allgemeinen App und Webseite.

Auf dem Portal Allestörungen wurden allein in der Schweiz rund 1100 Meldungen abgegeben. Viele Nutzer meldeten ein Problem mit der Serververbindung.

Besuchte man die Webseite, wurde einem lediglich das X-Logo angezeigt – oder eine Störungsmeldung.

Betroffen war auch der in X integrierte Chatbot Grok.