1/4 Auf der Autobahn A1 fiel einer Leserin ein Porsche mit einem demolierten Reifen auf. Foto: Leserreporterin

Angela Rosser Journalistin News

Am Sonntagnachmittag erreichen Fotos einer Leserreporterin die Redaktion, die einen Porsche Cayenne auf der Autobahn A1 mit deutlich sichtbarem Schaden zeigen. Der Reifen hinten rechts ist sichtlich demoliert und hängt schräg unter dem Radkasten.

Die Leserin erklärt, dass mehrere andere Autofahrer die Frau am Steuer auf den Schaden aufmerksam machten. «Auch ich habe das Fenster heruntergelassen und der Frau gesagt, dass ihr Pneu kaputt ist», sagt die Leserin. Die Frau habe geantwortet, dass sie das wisse. «Sie ist dann aber trotzdem einfach weiter und in den Tunnel gefahren», so die Leserin. Sie habe dann die Polizei alarmiert.

«Sitze bei der Polizei im Auto»

Als Blick mit der Porsche-Fahrerin telefoniert, erklärt diese, dass sie bereits bei der Polizei im Auto sitze und sie ins Spital gefahren werde. Um abzuklären, ob sie etwas genommen habe.

Dass ihr Reifen kaputt gewesen sei, habe sie dank der anderen Autofahrern schon mitbekommen, aber keinen Pannenstreifen gefunden, wo sie hätte anhalten können. «Ich wusste nicht, dass ich in einem Tunnel einfach so anhalten darf», erklärt sie hörbar geknickt. Auch die Polizei zu rufen, sei ihr nicht in den Sinn gekommen. Beim Abfahren sei mit dem Fahrzeug noch alles in Ordnung gewesen.

Tipps von der Polizei

Bei der Kantonspolizei Zürich ist man über den Vorfall informiert. «Es sind mehrere Meldungen über ein defektes Fahrzeug auf der Autobahn A1 eingegangen», erklärt Ralph Hirt vom Mediendienst der Kantonspolizei. «Die Polizei ist daraufhin ausgerückt und konnte die lenkende Person stoppen und überprüfen», so Hirt.

Im Falle einer Panne müsse man sofort anhalten. «Auch im Tunnel», erklärt Hirt. «Tunnels sind überwacht. Daher sehen wir, wenn so etwas geschieht und können die Spur sperren, damit nichts passiert», sagt er. Wichtig sei hier, den Pannenblinker zu aktivieren und das Pannendreieck aufzustellen, erklärt Hirt die korrekte Herangehensweise.

Wer einfach weiterfährt, mit einem «nicht betriebssicheren» Fahrzeug, «wie es hier der Fall war», macht sich strafbar, so Hirt. So werde auch die fahrzeugführende Person dieses Autos mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.