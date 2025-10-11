Der Sommer ist zwar endgültig vorbei, Grund zu trauern ist das aber nicht. Das kommende Wochenende kommt mit angenehmen Temperaturen und auch die Sonne lässt sich blicken.

1/5 Das Wetter am Wochenende zeigt sich so, wie man es von einem Herbst-Wochenende erwartet.

Angela Rosser Journalistin News

Aktuell wartete das Wetter mit für Mitte Oktober typischen Übergangsbedingungen auf. Das heisst, es bewegt sich irgendwo zwischen Spätsommer und Herbst. Die stabil sitzenden Hochdrucklagen, die tagsüber dominieren, sorgen vor allem in den Niederungen und Tälern für Nebel.

Der hartnäckige Hochnebel entlang der Voralpen kann sich aber im Verlaufe des Vormittags auflockern. Immer öfter zeigt sich somit auch die Sonne. Der Herbst zeigt sich, vor allem in den Bergen, somit von seiner besten Seite.

Klassisches «unten grau, oben blau»

Kurz lasse sich sagen «unten grau, oben blau», sagt Meteorologe Klaus Marquardt von Meteonews auf Anfrage am Samstagmorgen. Da es sich nicht sagen lässt, wo und wann genau sich der Hochnebel auflockert, ist es dieses Wochenende also ratsam, in die Berge zu fahren – wenn dies möglich ist.

«Auch die Temperaturen in den Bergen sind super angenehm», sagt Marquardt. Am Samstag bewegen diese sich in den Bergen um die 15 und am Sonntag um die 13 Grad. In Chur würden sogar bis 19 Grad und im Tessin zwischen 20 und 23 Grad erwartet, heisst es.

Wie es mit der Sonne in niedrigeren Lagen aussieht, lässt sich nicht genau sagen. Zwar soll sich der Hochnebel über den Tag auflockern, wann und in welchem Ausmass das aber der Fall sein wird, lässt sich nicht sagen. «Stellenweise kann es bis abends grau bleiben», sagt der Wetter-Profi.

Trockenes Wetter und Sonne in den Bergen

Windtechnisch begleitet uns eine leichte Bise – mal mehr, mal weniger. Mittelfristig werde sich daran auch nicht viel ändern, sagt Marquardt. Die Temperaturen gehen ab Montag zwar etwas zurück und die Nullgradgrenze sinkt stetig etwas ab, das ist im Oktober aber völlig normal.

Immerhin bleibts in der nächsten Zeit trocken, sagt Marquardt. Sonne satt verspricht er aber nur über dem Hochnebel in den Bergen. Wer kann, packt also seine Siebensachen und macht sich auf zur Rigi, dem Pilatus oder einem anderen schönen Ausflugsziel in der Höhe.