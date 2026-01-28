Leserreporter schicken atemberaubende Bilder des Naturschauspiels von gestern Nacht. Unten Nebelsuppe, oben Zauber – der Auslöser war ein mächtiger Sonnensturm.

Darum gehts Polarlichter erleuchten den Schweizer Nachthimmel, besonders im Norden und Osten

Entstehung durch geladene Sonnenpartikel, die auf die Erdatmosphäre treffen

Klare Sicht im Norden und wenig Lichtverschmutzung nötig für Beobachtung

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Polarlichter verzaubern den Himmel über der Schweiz. Leserreporter aus der nördlichen und östlichen Schweiz schicken uns wunderschöne Bilder vom Zauber im Nachthimmel. Auch aus der Zentralschweiz, selbst dem Wallis kommen Fotos.

Ein Bild schöner als das andere!

Gewaltiger Sonnensturm

«Aurora borealis», auch Nordlichter genannt, sind Lichterscheinungen am Himmel, die entstehen, wenn geladene Teilchen von der Sonne auf die Erdatmosphäre treffen. Diese Nacht herrschten offenbar ideale Bedingungen dafür. Es gab einen gewaltigen Sonnensturm – den stärksten seit 20 Jahren, wie Meteo News erklärt.

Der aussergewöhnlich heftige Sonnensturm brachte das spektakuläre Polarlicht-Schauspiel bis nach Mitteleuropa. Auslöser waren mehrere koronale Massenauswürfe der Sonne, deren Teilchen das Erdmagnetfeld treffen und den Himmel in leuchtenden Farben erstrahlen lassen, teils sogar im Schweizer Flachland sichtbar.

Solche Polarlichter treten in der Schweiz nur bei extrem hoher Sonnenaktivität auf. Meteorologen erwarten, dass die Chancen auf weitere Sichtungen bestehen bleiben, solange die geomagnetische Aktivität anhält.

Unten Nebel, oben Magie

Um das Schauspiel zu sehen:

Beobachte den Nordhorizont bei klarem Himmel

Wähle Orte mit wenig Lichtverschmutzung

Wir wünschen viel Genuss beim Spektakel! Dauert der Sonnensturm an, gibts das Schauspiel auch in der kommenden Nacht.