Mehrere Personen mit Messer bedroht

Ein Mann soll am Mittwochnachmittag in Arbon mehrere Personen mit dem Tod bedroht haben. Er hatte ein Küchenmesser dabei. Der 19-jähriger Somalier wurde von der Polizei überwältigt und festgenommen.

Somalier (19) in Arbon TG festgenommen

Die Polizei musste am Mittwoch wegen eines 19-jährigen Somaliers ausrücken, der Drohungen ausstiess. (Archivbild) Foto: Christian Merz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Um 16.15 Uhr war der Notrufzentrale gemeldet worden, dass in einer Liegenschaft an der St. Gallerstrasse ein bewaffneter Mann mehrere Personen mit dem Tod bedrohe, heisst es in der Mitteilung der Thurgauer Kantonspolizei vom Donnerstag.

Als die Einsatzkräfte bei der Liegenschaft eintrafen, befand sich der Mann allein im Treppenhaus und hielt ein Küchenmesser in der Hand. Die von ihm bedrohten Personen hatten sich in einem Raum eingesperrt.

Der 19-jährige Somalier habe sich «weiterhin äusserst aggressiv» verhalten, heisst es in der Mitteilung. Er wurde von Spezialisten der Kantonspolizei überwältigt. Beim Einschlagen einer Scheibe hatte sich der junge Mann zuvor Schnittverletzungen zugezogen.