In Airolo TI kam es am Freitagmittag zu einem tödlichen Bergunfall. Drei Skitourengänger wurden von einer Lawine erfasst, zwei verstarben. Die dritte Person blieb unverletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitagmittag kurz vor 14 Uhr ereignete sich in Airolo TI zwischen dem Pizzo Centrale und dem Pizzo Prevat ein tödlicher Bergunfall. Drei Skitourengänger wurden aus noch ungeklärten Gründen von einer Lawine erfasst, schreibt die Kantonspolizei Tessin in einer Mitteilung. Zwei der Skitourengänger verstarben, die dritte Person blieb unverletzt.

Rettungskräfte der REGA und der Schweizerischen Alpenrettung (SAS) waren vor Ort und konnten den Tod von zwei der Verstorbenen bestätigen – die formelle Identifizierung steht noch aus.

+++ Update folgt +++