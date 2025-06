Jeder fünfte Mann lässt sich nach Auszug Wäsche waschen

Rund jeder fünfte Mann braucht laut einer neuen Umfrage nach dem Auszug von zu Hause Unterstützung beim Bügeln. (Symbolbild) Foto: ALESSANDRO DELLA BELLA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Landesweit ziehen die Menschen in der Schweiz das erste Mal mit knapp 22 Jahren aus. Das ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Immobilienportals Newhome. Demnach verlassen Frauen im Schnitt mit 21 Jahren das elterliche Heim, während Männer erst mit 22,6 Jahren soweit sind.

Ausserdem bleiben Männer auch nach dem Auszug abhängiger von ihren Eltern: So lassen sich laut der Studie 21 Prozent der Männer ihre Wäsche nach dem Auszug von den Eltern waschen. Ebenfalls rund jeder Fünfte braucht Unterstützung beim Bügeln. Bei den Frauen sind es hingegen nur 9 respektive 2 Prozent.

Zum Vergleich: Laut dem Datenportal Statista bleiben die Menschen im EU-Vergleich in Kroatien am längsten zuhause und ziehen im Schnitt mit rund 31 Jahren aus. Am jüngsten sind sie beim Auszug in Finnland, Dänemark und Schweden mit unter 22 Jahren. Die Schweiz liegt insgesamt deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 26,2 Jahren.

Wunsch nach mehr Unabhängigkeit nicht Hauptgrund für Auszug

Der häufigste Grund für den Auszug ist hierzulande die Liebe – also das Zusammenziehen mit einem Partner oder einer Partnerin (27 Prozent). Danach folgen Ausbildung oder Studium (17 Prozent) und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit (16 Prozent).

Im Tessin spielt das Studium hingegen eine wichtigere Rolle: 28 Prozent der Befragten gaben die Ausbildung als Hauptgrund für ihren Auszug an. In der Romandie und der Deutschschweiz waren es mit 14 beziehungsweise 17 Prozent deutlich weniger.

Allerdings ziehen einige auch vorübergehend wieder zu den Eltern zurück. Der häufigste Auslöser ist die Pflege der Eltern. Fast jede dritte Person zieht allerdings auch wegen einer Trennung oder Scheidung zurück ins Elternhaus.

Im Durchschnitt finden die Befragten, dass man spätestens mit 29 Jahren eigenständig wohnen sollte. Auch hier zeigen sich allerdings regionale Unterschiede: So sind sich die Deutschschweiz und die Romandie über diese Schwelle relativ einig, während die Tessiner einen Auszug bis zum Alter von 32 Jahren akzeptieren.

Für die repräsentative Umfrage hat YouGov im April 2025 im Auftrag von Newhome 1229 Personen zwischen 15 und 79 Jahren befragt.