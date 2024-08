Eine Frau wurde in Moutier BE von mehreren Jugendlichen mit einem Messer bedroht und leicht verletzt. Die Gruppe forderte Geld und floh. Die Polizei sucht derweil Zeugen.

Jugendliche bedrohen Frau in Moutier BE mit Messer

Jugendliche bedrohen Frau in Moutier BE mit Messer

Die Berner Kantonspolizei sucht nach einer Gruppe von Jugendlichen, die am Samstagnachmittag mitten in Moutier eine Frau mit einem Messer bedrohte.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein etwa 15-jähriger Jugendlicher mit mehreren Gleichaltrigen im Schlepptau hat am Samstagnachmittag in Moutier BE eine Frau mit einem Messer bedroht und leicht verletzt. Die Jugendlichen hatten von der Frau Geld verlangt.

Die Frau war gegen 17.15 Uhr auf der Avenue de la Liberté beim Primarschulhaus unterwegs. Dort wurde sie von einem ihr unbekannten Jugendlichen um Geld angegangen. Der jugendliche Aggressor und die ihn begleitende Gruppe, darunter auch ein bis zwei Mädchen, ergriffen schliesslich die Flucht.

Die Frau wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Sie sucht Zeugen.