Sie trugen Beute auf sich Zwei mutmassliche Einschleichdiebe in Oensingen SO festgenommen

In Oensingen SO wurden am frühen Mittwochmorgen zwei 18-jährige Marokkaner nach einem gemeldeten Einschleichdiebstahl festgenommen. Einer der Verdächtigen trug mutmassliches Diebesgut bei sich, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit.