Neben diesem Velo lag die Frau. Foto: Kantonspolizei Aargau

36-Jährige ins Kantonsspital Aarau gebracht, Zustand kritisch

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Passantin fand am frühen Dienstagabend auf der Kirchstrasse in Oftringen AG eine verletzte Frau. Im Bereich einer Passage mit versenkbaren Pollern lag sie bewusstlos neben ihrem Velo am Boden. Im angekuppelten Anhänger befanden sich zwei Kinder, die unverletzt waren.

Der sofort alarmierte Rettungsdienst brachte die 36-Jährige ins Kantonsspital Aarau. Ihr Zustand wurde als kritisch bezeichnet.

Ob die Frau durch eigenes Verschulden zu Fall gekommen war oder ob ein medizinisches Problem zum Sturz geführt hatte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.