Sie lag bewusstlos neben zwei Kindern
Passantin findet bewusstlose Velofahrerin (36) in Oftringen AG

Unter unklaren Umständen kam in Oftringen eine Velofahrerin zu Fall. Sie befindet sich in kritischem Zustand im Spital.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Neben diesem Velo lag die Frau.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

  • Frau stürzte bewusstlos mit Velo, Kinder blieben unverletzt
  • Unklar, ob Unfall oder medizinisches Problem zum Sturz führte
  • 36-Jährige ins Kantonsspital Aarau gebracht, Zustand kritisch
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Eine Passantin fand am frühen Dienstagabend auf der Kirchstrasse in Oftringen AG eine verletzte Frau. Im Bereich einer Passage mit versenkbaren Pollern lag sie bewusstlos neben ihrem Velo am Boden. Im angekuppelten Anhänger befanden sich zwei Kinder, die unverletzt waren.

Der sofort alarmierte Rettungsdienst brachte die 36-Jährige ins Kantonsspital Aarau. Ihr Zustand wurde als kritisch bezeichnet.

Ob die Frau durch eigenes Verschulden zu Fall gekommen war oder ob ein medizinisches Problem zum Sturz geführt hatte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

