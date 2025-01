Eine 31-jährige Frau wurde am frühen Sonntagmorgen verletzt und orientierungslos auf der Strasse in Basel gefunden. Die Polizei vermutet einen Velosturz und sucht Zeugen.

Orientierungslose Velofahrerin in Basel aufgefunden

Orientierungslose Velofahrerin in Basel aufgefunden

Eine Frau wurde verletzt und orientierungslos auf der Strasse vorgefunden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt ermittelt nun den Unfallhergang. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine 31-jährige Frau ist am frühen Sonntagmorgen verletzt und «orientierungslos» in Basel auf der Strasse liegend vorgefunden worden. Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass sie vom Velo gestürzt ist, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die Velofahrerin wurde gegen 01.30 Uhr in der Inneren Margarethenstrasse vorgefunden. Die Sanität brachte sie in die Notfallstation. Der genaue Unfallhergang war am Montag noch nicht restlos geklärt. Die Polizei ermittelt und sucht Personen, die dazu Angaben machen können, wie es im Communiqué heisst.