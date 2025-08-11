In Urtenen-Schönbühl kam es in der Nacht auf den 1. August zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau. Sie konnte sich zur Wehr setzten und ist leicht verletzt entkommen. Die Polizei sucht nach dem Mann.

1/2 In Urtenen-Schönbühl kam es Anfang August zu einer Attacke auf eine Frau.

Angela Rosser Journalistin News

Am 31. Juli kam es gegen 23.35 Uhr zu einem sexuellen Übergriff in Urtenen-Schönbühl im Kanton Bern. Wie die Polizei schreibt, war die Frau zu Fuss vom Zentrumsplatz auf dem Eigerweg unterwegs, als sie auf der Höhe der Autobahnunterführung von einem Unbekannten angegriffen und sexuell angegangen wurde.

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte sich die Frau zur Wehr setzen und entkommen. Sie wurde leicht verletzt. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nachsuche habe der Täter nicht angehalten werden können, schreibt die Polizei.

Es wurden umfassende Ermittlungen aufgenommen und die Kantonspolizei Bern sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Der Mann wird als etwa 20-35 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter gross beschrieben. Der Beschuldigte ist von schlanker Statur, trägt keinen Bart und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Trainerjacke mit Kapuze und eine graue Trainerhose.

Personen, die sich zum genannten Zeitpunkt in der Umgebung befanden und sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 303 26 31 zu melden.