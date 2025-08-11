DE
FR
Abonnieren

Sexueller Übergriff in Bern
Frau entkommt leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

In Urtenen-Schönbühl kam es in der Nacht auf den 1. August zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau. Sie konnte sich zur Wehr setzten und ist leicht verletzt entkommen. Die Polizei sucht nach dem Mann.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Teilen
Anhören
1/2
In Urtenen-Schönbühl kam es Anfang August zu einer Attacke auf eine Frau.
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Am 31. Juli kam es gegen 23.35 Uhr zu einem sexuellen Übergriff in Urtenen-Schönbühl im Kanton Bern. Wie die Polizei schreibt, war die Frau zu Fuss vom Zentrumsplatz auf dem Eigerweg unterwegs, als sie auf der Höhe der Autobahnunterführung von einem Unbekannten angegriffen und sexuell angegangen wurde.

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte sich die Frau zur Wehr setzen und entkommen. Sie wurde leicht verletzt. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nachsuche habe der Täter nicht angehalten werden können, schreibt die Polizei.

Es wurden umfassende Ermittlungen aufgenommen und die Kantonspolizei Bern sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Der Mann wird als etwa 20-35 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter gross beschrieben. Der Beschuldigte ist von schlanker Statur, trägt keinen Bart und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Trainerjacke mit Kapuze und eine graue Trainerhose.

Personen, die sich zum genannten Zeitpunkt in der Umgebung befanden und sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 303 26 31 zu melden.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden