Polarlichter verzaubern den Himmel über der Schweiz: Leserreporter vor allem aus der Nord- und Ostschweiz schicken atemberaubende Bilder des seltenen Naturschauspiels. Ein Bild schöner als das andere – der Nachthimmel leuchtet magisch.

Polarlicht-Zauber über der Schweiz

Polarlicht-Zauber über der Schweiz

Darum gehts Polarlichter erleuchten den Schweizer Nachthimmel, besonders im Norden und Osten

Entstehung durch geladene Sonnenpartikel, die auf Erdatmosphäre treffen

Klare Sicht im Norden und wenig Lichtverschmutzung nötig für Beobachtung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Polarlichter verzaubern den Himmel über der Schweiz. Leserreporter aus der nördlichen und östlichen Schweiz schicken uns wunderschöne Bilder vom Zauber im Nachthimmel.

Ein Bild schöner als das andere!

Aurora borealis

«Aurora borealis», auch Nordlichter genannt, sind Lichterscheinungen am Himmel, die entstehen, wenn geladene Teilchen von der Sonne auf die Erdatmosphäre treffen.

Falls du freien Blick auf den Himmel hast, um das Schauspiel zu sehen:

Beobachte den Nordhorizont bei klarem Himmel.

Wähle Orte mit wenig Lichtverschmutzung und freier Sicht nach Norden.

Wir wünschen viel Genuss beim Spektakel!

Welches ist das schönste Bild?