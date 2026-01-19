DE
Seltenes Naturphänomen taucht Nachthimmel in magisches Licht
Polarlicht-Zauber über der Schweiz

Polarlichter verzaubern den Himmel über der Schweiz: Leserreporter vor allem aus der Nord- und Ostschweiz schicken atemberaubende Bilder des seltenen Naturschauspiels. Ein Bild schöner als das andere – der Nachthimmel leuchtet magisch.
Publiziert: 19.01.2026 um 23:27 Uhr
Aktualisiert: vor 1 Minute
Polarlichter-Zauber über der Schweiz – hier in St. Gallen.
Darum gehts

  • Polarlichter erleuchten den Schweizer Nachthimmel, besonders im Norden und Osten
  • Entstehung durch geladene Sonnenpartikel, die auf Erdatmosphäre treffen
  • Klare Sicht im Norden und wenig Lichtverschmutzung nötig für Beobachtung
Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Polarlichter verzaubern den Himmel über der Schweiz. Leserreporter aus der nördlichen und östlichen Schweiz schicken uns wunderschöne Bilder vom Zauber im Nachthimmel.

Ein Bild schöner als das andere!

Aurora borealis

«Aurora borealis», auch Nordlichter genannt, sind Lichterscheinungen am Himmel, die entstehen, wenn geladene Teilchen von der Sonne auf die Erdatmosphäre treffen.

Falls du freien Blick auf den Himmel hast, um das Schauspiel zu sehen:

  • Beobachte den Nordhorizont bei klarem Himmel.
  • Wähle Orte mit wenig Lichtverschmutzung und freier Sicht nach Norden.

Wir wünschen viel Genuss beim Spektakel!

