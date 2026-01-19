Darum gehts
- Polarlichter erleuchten den Schweizer Nachthimmel, besonders im Norden und Osten
- Entstehung durch geladene Sonnenpartikel, die auf Erdatmosphäre treffen
- Klare Sicht im Norden und wenig Lichtverschmutzung nötig für Beobachtung
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst
Polarlichter verzaubern den Himmel über der Schweiz. Leserreporter aus der nördlichen und östlichen Schweiz schicken uns wunderschöne Bilder vom Zauber im Nachthimmel.
Ein Bild schöner als das andere!
Aurora borealis
«Aurora borealis», auch Nordlichter genannt, sind Lichterscheinungen am Himmel, die entstehen, wenn geladene Teilchen von der Sonne auf die Erdatmosphäre treffen.
Falls du freien Blick auf den Himmel hast, um das Schauspiel zu sehen:
- Beobachte den Nordhorizont bei klarem Himmel.
- Wähle Orte mit wenig Lichtverschmutzung und freier Sicht nach Norden.
Wir wünschen viel Genuss beim Spektakel!
Welches ist das schönste Bild?