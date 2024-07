Autofahrer kracht in Stall – schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist ein Automobilist in Rufi im Kanton St. Gallen mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und gegen einen Stall geprallt. Schwer verletzt musste der 25-Jährige von der Rettungsflugwacht Rega ins Spital geflogen werden.

So präsentierte sich das Unfallauto nach der Kollision mit dem Stall.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, wurde der Mann als fahrunfähig eingestuft. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. Auch wurde ihm der Führerausweis abgenommen.

Der 25-Jährige war auf der Gastermattstrasse von Schänis her kommend in Richtung Benken unterwegs gewesen. Bevor das Auto in den Stall prallte, stiess es gegen mehrere Zaunpfosten am linken Strassenrand.