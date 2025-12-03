Darum gehts
- Basejumper in Lauterbrunnen vermisst und tot aufgefunden
- Umfassende Suchaktion mit Helikopter und Alpiner Rettung Schweiz durchgeführt
- Vermisster am Dienstagmorgen unterhalb der Absprungstelle «High Ultimate» lokalisiert
Am Montag ging bei der Kantonspolizei Bern kurz nach 17 Uhr die Meldung ein, wonach ein Basejumper in der Region Lauterbrunnen vermisst werde. Umgehend wurde eine umfassende Suchaktion eingeleitet, schreibt die Kapo in einer Mitteilung am Mittwoch. Der Vermisste konnte schliesslich im Rahmen eines Suchflugs am Dienstagmorgen unterhalb der Absprungstelle «High Ultimate» lokalisiert und in der Folge nur noch tot geborgen werden.
Helikopter und Spezialisten beteiligt
Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht momentan noch aus. Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen auch ein Helikopter der Air-Glaciers sowie Spezialisten der alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.
