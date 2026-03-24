Wer hat Andreas Portmann (27) aus Wattwil SG gesehen?

Seit dem 8. März wird der 27-jährige Andreas Portmann aus Wattwil SG vermisst. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andreas Portmann (27) seit 8. März 2026 vermisst

Zuletzt mit roter «Kaufland»-Tasche und blauem Rucksack gesehen

Hinweise an Kantonspolizei St. Gallen: 058 229 49 49 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am 8. März 2026 hat Andreas Portmann (27) um 20.20 Uhr seinen Wohnort in Wattwil SG verlassen und sich mit dem Zug S17 nach Sargans begeben, wo er sich als Wochenaufenthalter aufhält. Um 21.56 Uhr verliess Andreas Portmann den Zug am Bahnhof Sargans. Seither fehlt von ihm jede Spur, teilt die St. Galler Polizei in einem Communiqué mit.

Andreas Portmann ist ungefähr 184cm gross, hat eine feste Statur und braune, kurze Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er schwarze Jeans, eine schwarze Herrenjacke mit gelbem Innenfutter und schwarze Schuhe. Er führte eine rote Tragtasche mit der Aufschrift «Kaufland» und einen blauen Rucksack mit sich.

Personen, die Angaben zum Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, 058 229 49 49, zu melden.