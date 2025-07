Elmar Achermann auf Wanderung im Alpsteingebiet verschwunden

Die Polizei sucht nach einem vermissten Wanderer im Alpsteingebiet. Der schlanke Mann mit Brille, gelben Wanderschuhen und orangefarbenem Rucksack wird seit seiner geplanten Tour am 10. Juli 2025 vermisst.

Der Vermisste ist etwa 172 cm gross und hat kurze, graue Haare

Johannes Hillig Redaktor News

Elmar Achermann (75) begab sich laut der Kantonspolizei Zürich am 10. Juli 2025 frühmorgens auf eine Wanderung in das Alpsteingebiet. Er beabsichtigte von der Schwägalp in Richtung Ofenloch und weiter nach Neu St. Johann bzw. Nesslau zu wandern. Seither wird er vermisst.

Allenfalls wurde der Vermisste auf seiner Wanderung gesehen oder sprach mit anderen sich auf der Route anwesenden Berggängern.

Der Vermisste ist zirka 172 Zentimeter gross, schlank, hat kurze, graue Haare und Sonnenflecken im Gesicht, trägt eine Brille, gelbe Wanderschuhe und einen orangefarbenen Rucksack. Weitere Angaben zur Kleidung bestehen keine.