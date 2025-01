Security-Chef von italienischem Supermarkt erstochen Togolese (28) an Schweizer Grenze festgenommen

Ein 28-jähriger Togolese ist am Samstagmorgen an der italienisch-schweizerischen Grenze festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, am Freitag den Sicherheitschef eines Supermarktes im Zentrum von Bergamo (I) erstochen zu haben.