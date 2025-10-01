Bei einem schweren Unfall bei Zell im Wiesental wurden mehrere Personen schwer verletzt. Ein 58-jähriger Schweizer krachte mit seinem Ferrari frontal in einen Peugeot.

Unfallschaden beträgt etwa 130'000 Euro, zwei Verletzte im Unispital Basel

Am Samstag kam es auf der Bundesstrasse bei Zell im Wiesental zu einem schweren Unfall. Wie die örtliche Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurden dabei mehrere Personen schwer verletzt. Bei dem Unfall war auch ein Schweizer Autofahrer involviert, wie Thomas Batzel vom Polizeipräsidium Freiburg auf Blick-Anfrage bestätigt.

Die Polizei schreibt, dass der 58-jährige Mann mit seinem Ferrari 448 auf der Strasse von Schönau Richtung Zell unterwegs war, als er vor der «Wühre Kurve» mehrere Fahrzeuge überholte. In der Kurve selber kollidierte der Ferrari frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot. Dieser wurde von einem 24-jährigen Deutschen gelenkt.

Sechs Schwerverletzte bei Frontalkollision

«Durch die Wucht der Kollision wurden der 58-Jährige, seine 38-jährige Mitfahrerin, der 24-Jährige sowie sein 26-jähriger Mitfahrer sowie zwei 25-jährige Mitfahrer schwer verletzt», schreibt die Polizei. Insgesamt wurden also sechs Personen schwer verletzt.

Einer der 25-jährigen Insassen des Peugeots musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital nach Freiburg geflogen werden. Zwei der Schwerverletzten wurden in das Unispital nach Basel gebracht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ferrari-Fahrer könnte Teil organisierter Ausfahrt gewesen sein

Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden und der Schaden belaufe sich auf etwa 130'000 Euro (121'000 Franken), wie die Polizei mitteilt.

Wie Batzel weiter erklärt, könnte der Ferrari-Fahrer Teilnehmer einer organisierten Ausfahrt in den Schwarzwald gewesen sein. «Bereits gegen 13.15 Uhr wurde eine Gruppe von Ferraris in der Schwarzwaldstrasse in Freiburg gesichtet und zwei davon gegen 13.20 Uhr von der Polizei kontrolliert», heisst es.