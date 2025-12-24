Polizei zieht in Oberbüren SG Temposünder aus dem Verkehr

Zwei Fahrzeuglenker fuhren mit je 128 km/h ausserorts, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung. Der 34- und der 45-Jährige mussten ihre Führerausweise auf der Stelle abgeben.
Vier weitere Autofahrer wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 106 km/h und 115 km/h gemessen. Alle sechs angehaltenen Männer müssen mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.
