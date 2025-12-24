DE
Sechs Mal zugeschnappt
Polizei zieht in Oberbüren SG Temposünder aus dem Verkehr

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Dienstagvormittag in Oberbüren sechs Autofahrer angehalten, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.
Die Kantonspolizei St. Gallen führte am Dienstag in Oberbüren Geschwindigkeitsmessungen durch (Symbolbild)
Foto: GIAN EHRENZELLER
Zwei Fahrzeuglenker fuhren mit je 128 km/h ausserorts, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung. Der 34- und der 45-Jährige mussten ihre Führerausweise auf der Stelle abgeben.

Vier weitere Autofahrer wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 106 km/h und 115 km/h gemessen. Alle sechs angehaltenen Männer müssen mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

