Schwimmunterricht Stadt Zürich will im alten EWZ-Kesselhaus ein Schulbad einrichten

Die Stadt Zürich will im einst besetzten Kesselhaus des Elektrizitätswerks an der Limmat ein Hallenbad für die Schule einbauen: Der Gemeinderat hat am Mittwochabend einen Projektierungskredit von 2,5 Millionen Franken bewilligt.