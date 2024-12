Schweres Busunglück in Norwegen Von Strasse abgekommen und in See gelandet – mindestens drei Tote

In Norwegen ist am Donnerstag ein Bus von der Strasse abgekommen und in einem See gelandet. Der Bus stehe teilweise unter Wasser, berichtet «Verdens Gang». Viele Ausländer sollen in den Unfall involviert sein. Gemäss Polizei gibt es mindestens drei Todesopfer.