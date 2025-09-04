Am Donnerstagmittag hat sich in Wiedlisbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann wurde in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Der Unfall wird untersucht.

Die Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstagmittag informiert, dass sich auf der Holzgasse in Wiedlisbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Berner Kantonspolizei war ein Mann mit einem Militärfahrzeug auf der Holzgasse von Wangen an der Aare herkommend in Richtung Wiedlisbach unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Velo kollidierte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein ausgerücktes Ambulanzteam wurde der Velofahrer in kritischem Zustand mit dem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Der betroffene Strassenabschnitt war während den Unfallarbeiten rund vier Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Jurasüdfuss signalisierte eine Umleitung. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.