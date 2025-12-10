Am Dienstag kam es in Ballaigues VD zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines der beteiligten Fahrzeuge ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagmittag wurde die Waadtländer Polizei darüber informiert, dass sich auf der Verbindungsstrasse zwischen Ballaigues und Le Creux ein schwerer Unfall ereignet hat. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Nach ersten Feststellungen wich eines der Fahrzeuge nach rechts von seiner Fahrspur ab und prallte gegen eine Mauer. Durch den Aufprall wurde das Auto zurückgeschleudert und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug auf der rechten Fahrspur.

Der Fahrer des von der Fahrbahn abgekommenen Fahrzeugs, ein 36-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, verstarb noch an der Unfallstelle. Der andere Fahrer, ein 51-jähriger Schweizer, blieb unverletzt. Beide wohnten in der Region.

Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein

Die Strasse wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Die diensthabende Staatsanwältin eröffnete eine Untersuchung und übertrug die Ermittlungen den Spezialisten der Verkehrseinheit der Waadtländer Kantonspolizei.

Für diesen Einsatz wurden drei Patrouillen der Waadtländer Kantonspolizei sowie Spezialisten der Verkehrseinheit, ein Krankenwagen des 144, ein SMUR-Team, Einsatzkräfte des SDIS Nord-Vaudois und ein Rega-Helikopter aufgeboten.