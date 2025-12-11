Velofahrer (12) kollidiert mit Lieferwagen – verletzt

Am Mittwochnachmittag prallten in Binningen BL ein Lieferwagen und ein Velofahrer zusammen. Ein zwölfjähriger Bub wurde verletzt.

In Binningen BL ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen: Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 12-jähriger Velofahrer auf der Benkenstrasse in Richtung Basel.

Als er nach links in die Steinenkreuzstrasse bzw. in die «Unter dem Hölzli»-Strasse einbiegen wollte, übersah er einen korrekt entgegenkommenden Lieferwagen. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrradlenker und dem Lieferwagen.

Mit Rettungsdienst ins Spital

Der Velofahrer wurde beim Unfall verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme musste die Benkenstrasse für knapp eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.