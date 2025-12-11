Velofahrer (12) kollidiert mit Lieferwagen – verletzt

In Binningen BL ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen: Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 12-jähriger Velofahrer auf der Benkenstrasse in Richtung Basel.
Als er nach links in die Steinenkreuzstrasse bzw. in die «Unter dem Hölzli»-Strasse einbiegen wollte, übersah er einen korrekt entgegenkommenden Lieferwagen. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrradlenker und dem Lieferwagen.
Mit Rettungsdienst ins Spital
Der Velofahrer wurde beim Unfall verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.
Während der Sachverhaltsaufnahme musste die Benkenstrasse für knapp eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen