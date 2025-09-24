Am Dienstagmittag kurz vor 12 Uhr hat sich in Zernez ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Arbeiter zog sich dabei eine schwere Verletzung am Handgelenk zu.

Diese Aufnahme zeigt die Unfallstelle. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts Elektriker verletzt sich bei Renovierungsarbeiten in Zernez am Handgelenk

Der Verletzte wurde über drei Stationen medizinisch versorgt und transportiert

Der 30-jährige Elektriker arbeitete mit einem Winkelschleifer an Stromrohren

Ein 30-jähriger Elektriker arbeitete am Dienstag an einer Wohnungsrenovierung in Zernez GR. Mit einem Winkelschleifer kürzte er leere Stromrohre.

Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden rutschte er mit dem Schleifgerät ab und zog sich dabei eine Schnittwunde am linken Handgelenk zu.

Der Bauleiter brachte den Verletzten umgehend zur medizinischen Versorgung in die örtliche Arztpraxis. Anschliessend wurde der Mann von einem Team des Ambulanzstützpunktes Zernez ins Spital nach Samedan und schliesslich von der Rettung Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände des Arbeitsunfalles ab.