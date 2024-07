Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Die heftigen Unwetter vom Wochenende stürzten Teile der Schweiz ins Chaos.

Janine Enderli Redaktorin News

Aufgrund der starken Unwetter in der Schweiz sind derzeit mehrere Pässe nicht befahrbar. Überflutungen führten an einigen Orten auch zu Strassensperrungen und Ausfällen auf dem Schienenverkehr. Blick zeigt dir, wo momentan kein Durchkommen besteht.

Pässe

Seit Samstagnachmittag ist der Nufenenpass, der das Oberwallis mit dem Tessiner Bedrettotal verbindet, wegen eines Erdrutsches gesperrt. Auch die folgenden Pässe sind derzeit nicht befahrbar.

Furkapass

Grimselpass

Sustenpass

San Bernardinopass

Simplonpass

Besonders vom Simplonpass entstanden am Samstagabend eindrückliche Bilder. Ein Murgang verschüttete auf der Simplon-Route die Strasse. Der Pass ist bis auf Weiteres gesperrt. Beim Murgang wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Laut dem Astra ist es möglich, von Brig her bis zum Barralhaus bei der Passhöhe zu fahren. Die Strecke vom Barralhaus bis Simplon Dorf ist aber gesperrt.

Strassen

Auch zahlreiche Strassen sind gesperrt, so etwa die A9 bei Siders VS. Nach den heftigen Unwettern stand die Autobahn komplett unter Wasser. Drohnenaufnahmen zeigten die überschwemmten Stellen zwischen Siders und Sitten. «Die Fahrbahn hat sich in eine zweite Rhone verwandelt, da fährt so schnell kein Auto mehr durch», sagt Anwohner Gabriele Patuto (49) zu Blick.

Wegen Hochwassers ebenfalls nicht befahrbar ist die Strecke zwischen Siders-Ost und Sitten-West.

Bahnverbindungen

Nicht nur beim Strassenverkehr gibt es Einschränkungen, auch auf den Schienenverkehr in der Westschweiz haben die starken Regenfälle Auswirkungen: Voraussichtlich bis Dienstagmorgen bleibt die Bahnstrecke Lausanne-Brig zwischen Leuk und Gampel-Steg unterbrochen.