Am Bodensee wird ein 87-jähriger Schweizer seit Freitagabend vermisst. Sein Boot trieb führerlos auf dem Bodensee. An der Suchaktion beteiligen sich schweizerische und deutsche Einsatzkräfte.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Seit Freitagabend wird ein 87-jähriger Schweizer auf dem Bodensee bei Lindau (D) vermisst. Sein Motorboot war führerlos im bayerischen Teil des Sees entdeckt worden. Vom Besitzer fehlt seither jede Spur. Am Freitagabend war die Suchaktion bei zunehmender Dunkelheit unterbrochen worden. Die gross angelegte Suchaktion wird auch am Samstagnachmittag noch fortgesetzt, bestätigt die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage. Im Einsatz stehen auch die deutschen Kollegen.

Von der Luft aus werde die Suchaktion durch Helikopter unterstützt. So flog etwa auch über Arbon TG ein Helikopter. Auch an Land suchen die Einsatzkräfte nach dem vermissten Mann. Wie die Kantonspolizei erklärt, werde in alle Richtungen ermittelt. Laut der Polizei habe der Schlüssel noch im Motorboot gesteckt.

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