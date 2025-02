Im Oktober 2024 starb eine junge Schweizerin nach einer Partynacht in Frankreich. Nun ist klar, warum die junge Frau ums Leben kam.

«Tod steht in Verbindung mit einer Ketaminvergiftung»

«Tod steht in Verbindung mit einer Ketaminvergiftung»

Schweizerin (†21) stirbt bei Rave-Party in Frankreich

1/2 Die junge Frau aus dem Tessin kam auf tragische Weise ums Leben. Foto: PRIVAT

Auf einen Blick Schweizer Influencerin stirbt nach Technofestival in Frankreich

Tod wahrscheinlich durch Alkohol- und Ketaminvergiftung verursacht

21-Jährige hatte über 430'000 Follower auf TikTok Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Janine Enderli Redaktorin News

Sie wollte Spass haben und mit ihren Freunden feiern – doch was als ausgelassene Party begann, endete für eine junge Schweizerin (†21) mit dem Tod.

Mitte Oktober letzten Jahres reiste die junge Influencerin aus dem Kanton Tessin nach Trescléoux in das französische Departement Hautes-Alpes. Das Ziel: ein nicht genehmigtes Technofestival mit rund 6000 Teilnehmern aus Frankreich, der Schweiz, Italien und Spanien.

Französische Medien berichteten, dass die Party im kleinen Wald La Garenne stattgefunden habe. Noch während der Party soll sich der Gesundheitszustand der Schweizerin plötzlich verschlechtert haben, wie der TV-Sender BFM Dici berichtet. Die Frau sei sofort ins Spital gebracht worden, wo sie wenige Stunden später an Herzversagen starb.

Tödliche Kombination

Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft hängt der Tod der Tessinerin mit dem Konsum verschiedener Substanzen zusammen. «Der Tod steht wahrscheinlich in Verbindung mit einer Alkohol- und Ketaminvergiftung», sagte Staatsanwältin Marion Lozac’hmeur am Dienstag gegenüber BFM Dici. In dem Blut der Frau sei eine erhöhte Menge des Anästhetikums festgestellt worden.

Bei Ketamin handelt es sich um eine gefährliche Droge, die Halluzinationen auslösen kann. Es wird in verschiedenen Bereichen auch für Narkosen eingesetzt. Wegen seiner Rauschwirkung wird das Medikament auch häufig als Suchtmittel missbraucht.

Monatelang warteten die Angehörigen der Frau auf die Ergebnisse der Obduktion. Nun herrscht Gewissheit. Auf ihrem Tiktok-Account unterhielt die 21-Jährige über 430'000 Follower. Viele User zeigten sich wegen des plötzlichen Todes der jungen Frau bestürzt.