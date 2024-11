Wenn es um die Verhütung geht, sind die Frauen meist verantwortlich. Doch auch die Männer können ihren Beitrag leisten. Stichwort: Vasektomie. Am heutigen Welttag der Vasektomie schildern zwei Schweizer ihre Erfahrungen und die Gründe, die sie dazu veranlasst haben.

Ellen De Meester

Das Thema Vasektomie ist noch immer ein Tabu. Viele Männer haben Ängste. Ist es schmerzhaft? Wird mein Sexualleben beeinträchtigt? Ist es wirklich umkehrbar? Wird sich das Aussehen des Penis verändern? Dabei ist es eigentlich nur ein kleiner Eingriff.

Die Operation, bei der die beiden Samenleiter abgebunden werden, damit sich die Spermien nicht mit der Samenflüssigkeit vermischen können, ist risikofrei und kann schnell bei einem Urologen durchgeführt werden.

Wie eine Vasektomie abläuft, weiss Benoît (34). «Ich habe eine Tochter mit meiner Ex-Partnerin und bin wieder mit einer Frau zusammen, die bereits zwei Kinder hat. Das reicht mir völlig aus, die Familie ist komplett und ich bin mir sicher, dass ich keine weiteren Kinder möchte», sagt er zu Blick. Seine Freundin und er wollten nicht auf die übliche Weise verhüten. Kondome, Pille. Nichts für das Paar. «Darum schien mir die Vasektomie die beste Option zu sein.»

«Ich hatte erwartet, dass es sehr weh tun würde»

Benoît, der sich erst vor wenigen Tagen einer Vasektomie unterzogen hat, berichtet von einem leichten Stress zum Zeitpunkt der Operation: «Es stimmt, dass man sehr wenig über dieses Verfahren weiss», sagt er. Vor der Operation hatte er vor allem Angst vor den Schmerzen und den Auswirkungen auf seine Sexualität. «Ausserdem hatte ich mich mit jemandem unterhalten, der starke Schmerzen verspürt hatte».

Von seinem Arzt beruhigt, beschreibt Benoît schliesslich eine einfache und wenig schmerzhafte Prozedur: «Ich hatte überhaupt keine Schmerzen, ich war angenehm überrascht!»

Killian war weniger voreingenommen

Killian (30) ist bereits dreifacher Vater: «Wir wollen keine weiteren Kinder, aber Unfälle können immer passieren», sagt er. Seine Frau und er waren sich nicht unbedingt einig, was sie in einem solchen Fall tun sollten. «Um Angst zu vermeiden, haben wir uns für die Vasektomie entschieden. Ausserdem kann dadurch auf hormonelle Verhütungsmittel verzichtet werden, die meine Frau aus gesundheitlichen Gründen vermeiden muss. Und nachdem ich gesehen hatte, wie sie drei Geburten bewältigte, dachte ich mir, dass ich jetzt an der Reihe wäre, mir Mühe zu geben.»

Killian war weniger voreingenommen, da er nur sehr selten von diesem Verfahren gehört hatte: «Ich hatte keine Vorurteile, da ich niemanden kannte, der dieses Verfahren schon einmal durchgeführt hatte. Es kam nicht infrage, dass meine Frau die Eileiter unterbinden lassen würde, also habe ich nicht lange überlegt.»

Der Westschweizer verspürte in dem Moment einen gewissen Schmerz, der aber gut auszuhalten war: «Ich war nicht unbedingt gestresst, aber ich vertrage Nadeln nicht gut, also war es nicht einfach für mich, sobald ich auf dem Operationstisch lag. Es war in dem Moment nicht angenehm, obwohl man nicht sagen kann, dass es sehr schmerzhaft ist. Nach drei ruhigen Tagen ist man wieder auf den Beinen und das Gefühl der Schwere, das man nach der Operation hat, lässt schnell nach. Und man vergisst schnell.»

Einfache und gut verträgliche Operation

Guillaume Altwegg, Urologe in Genf, beruhigt, dass der Eingriff unter örtlicher Betäubung stattfindet und weitaus weniger intensiv ist als ein Zahnarztbesuch: «Manche fühlen sich danach etwas unwohl, aber das lässt sich mit etwas Ruhe und Eis lindern. Bei sehr ängstlichen Patienten verwende ich Lachgas, um sie einfach zu entspannen. Wir können sogar skalpellfreie Techniken anwenden, bei denen keine Nähte erforderlich sind. Im Durchschnitt dauert es nur 20 Minuten, um den Eingriff durchzuführen.»

Einige Tage nach der Operation hatte Benoît nur ein paar blaue Flecken, die aber bald abklingen sollten, und zwei kleine, sehr leichte Narben: «Ich habe in drei Monaten einen Termin, um zu sehen, ob das Verfahren gut funktioniert hat», fügte er hinzu. Und weiter: «Ich bin stolz darauf, dass ich es gemacht habe. Für Männer, die nicht sicher sind, ob sie den Schritt wagen sollen, würde ich vor allem die geringere psychische Belastung für alle hervorheben.»

Auswirkungen auf die Sexualität?

Wie Benoît befürchten viele Patienten, dass sich die Behandlung auf die Sexualität auswirken könnte. Auch hier räumt Altwegg mit diesen Befürchtungen auf: «Ja, die Frage nach der ‹Männlichkeit› kommt oft auf, aber ich weise immer darauf hin, dass die Vasektomie keine Auswirkungen auf die Libido oder die Leistungsfähigkeit hat. Sie hat auch keine Auswirkungen auf die Menge und das Aussehen des Spermas oder auf die Lust beim Orgasmus.»

Mit anderen Worten, der Experte betont, dass sich dadurch überhaupt nichts ändert: «Die meisten Männer erreichen ihre jugendliche Libido wieder, weil sie Sex ohne Vaterschaftsrisiko haben.»

«Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man es nicht tun»

Bevor man sich jedoch für eine Vasektomie entscheidet, wird nach der ersten Beratung eine Bedenkzeit verlangt. Für Killian war der Eingriff aus psychologischer Sicht sehr gut: «Ich hatte mir die Zeit genommen, darüber nachzudenken, aber es ist klar, dass man, wenn man sich nicht sicher ist, davon ausgehen sollte, dass es unumkehrbar ist, und sich nicht darauf einlassen sollte», so der Westschweizer.

Eine weitere Frage, die Altwegg im Zusammenhang mit der Vasektomie häufig hört, insbesondere von Patienten, die zögern oder befürchten, ihre Entscheidung zu bereuen: «Es ist eine Entscheidung, die man gut abwägen sollte, denn auch wenn es sich um einen leichten Eingriff handelt, sind die Auswirkungen dauerhaft», sagt er. Theoretisch kann eine Vasektomie zwar rückgängig gemacht werden, aber es ist besser, sie als endgültig zu betrachten. Denn das Verfahren zur Rückgängigmachung ist komplexer und bietet keine Erfolgsgarantie.»