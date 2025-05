1/2 Die Taten richteten sich gegen verschiedene Einrichtungen in Österreich. Foto: AFP

Eine Serie von Bombendrohungen erschütterte vergangenes Jahr zahlreiche Einrichtungen in Österreich. Im Fokus der Ermittlungen: ein junger Schweizer. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall. Die Schweiz hat das Verfahren übernommen.

Die österreichischen Behörden ermittelten seit dem 30. September 2024 wegen insgesamt österreichweit 27 anonymen Bombendrohungen, die dabei stets per E-Mail eingegangen waren. Insbesondere Bahnhöfe waren stark betroffen, jedoch auch Drohungen gegen Schulen sowie Einkaufszentren ein.

Dem Schweizer konnten jedoch nur vier der Taten zugeordnet werden. Er soll gegen ein Einkaufszentrum in Salzburg, den Bahnhof Wels und zwei Schulen (eine in Linz, eine in Graz) eine Drohmail verschickt haben, berichten österreichische Medien unter Berufung auf die Behörden. Die E-Mails seien jeweils direkt an die Polizeidienststellen gegangen.

St. Gallen übernimmt Ermittlungen

Wie die Linzer Staatsanwaltschaft gegenüber der «Kronen Zeitung» angibt, habe der Kanton St. Gallen mittlerweile die Ermittlungen übernommen, dies, weil der Mann nicht nach Österreich ausgeliefert werden könne. Bisher seien die Ermittlungen «spiegelgleich» abgelaufen.

Der Rest der Drohungen wird im Umfeld einer deutschen Gruppierung vermutet. Da ermittelt die Linzer Staatsanwaltschaft noch. Brisant: Die deutsche Tätergruppe soll mit dem Schweizer in Kontakt gestanden sein.