Seit dem Beginn der grossangelegten russischen Invasion am 24. Februar 2022 hat der Bund die ukrainische Bevölkerung im In- und Ausland mit mehr als sechs Milliarden Franken unterstützt. Auch in den kommenden Jahren sollen die Hilfsgelder weiter fliessen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Hilfe für die vom Krieg gebeutelte Ukraine ist bitter nötig. Denn seit dem Beginn der russischen Invasion vor vier Jahren ist rund die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Vom Beginn der Invasion bis zum Ende des vergangenen Jahres setzte der Bund insgesamt 6,08 Milliarden Franken für die vom Krieg in der Ukraine betroffene Bevölkerung ein, wie das eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

Und auch in Zukunft soll die Schweiz eine führende Rolle bei der Hilfe für die Ukraine spielen. Zwischen 2025 und 2036 sind dafür im Rahmen des Länderprogramms Ukraine insgesamt fünf Milliarden Franken vorgesehen.