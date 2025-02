1/6 Das Kantonsspital Aarau hat wieder eine Maskenpflicht eingeführt – nicht als einziges Spital. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Grippe zwingt Schweizer ins Bett. Masken schützen vor Ansteckung

Mehrere Schweizer Spitäler führen Maskenpflicht oder -empfehlung ein

Maskenpflicht am Universitätsspital Basel gilt voraussichtlich bis Mitte März

Sandra Meier Journalistin News

Die Grippe zwingt seit Wochen reihenweise Schweizerinnen und Schweizer ins Bett. Im Winter zirkulieren auch andere Viren, die Erkältungskrankheiten auslösen. Schutz vor einer Ansteckung bietet unter anderem eine Mund-Nasen-Maske.

Am Kantonsspital Aarau gilt wegen der Grippewelle seit vergangenem Freitag wieder eine Maskenpflicht, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. «Die weitere Zunahme der Influenza-Epidemie hat zu einer anhaltenden Bettenknappheit geführt und belastet das Personal durch vermehrte Krankheitsausfälle. Zudem steigt das Risiko von Übertragungen im Spital», so die Begründung. Wer an Erkältungssymptomen leidet, wird gebeten, von einem Patientenbesuch abzusehen. Das Kantonsspital Baden setzt aktuell auf eine Empfehlung für Patienten und Besucher, eine Maske zu tragen.

Am Universitätsspital Basel wurde die Maskenpflicht bereits Anfang Januar eingeführt, wie SRF berichtete. Sie soll bis Ende der Grippe-Saison gelten – also voraussichtlich bis Mitte März. Maske auf heisst es auch am Inselspital in Bern während Patientenbesuchen, in Warteräumen und für Mitarbeitende bei nahem Patientenkontakt. Wer erkältet ist, muss im ganzen Spitalgebäude eine Maske tragen.

Personen mit Erkältungssymptomen müssen auch am Universitätsspital Zürich «überall im Haus» eine Mund-Nasen-Schutzmaske aufsetzen, wie es auf der Homepage heisst. Eine generelle Pflicht besteht derzeit nicht. Gleiches Vorgehen am Kantonsspital St. Gallen: «Personen mit Symptomen eines respiratorischen Infektes sind angehalten, im Spital eine chirurgische Maske zu tragen, krankes Personal bleibt zu Hause», schreibt Mediensprecher Philipp Lutz auf Anfrage.

Beim Kantonsspital Luzern heisst es: «Bitte bei Krankheitssymptomen Maske tragen». Ansonsten ist der Schutz freiwillig. Nicht nur eine Bitte, sondern eine Pflicht gilt am Spital Wallis für Patienten und Besucher mit Symptomen einer Atemwegsinfektion. Wer an Symptomen leidet, soll den Besuch nach Möglichkeit verschieben. Zudem müssen alle Personen beim Betreten des Spitals ihre Hände desinfizieren.

Maskenpflicht an Spitälern ist eine neuere Erscheinung. Es gibt sie erst seit der Corona-Pandemie. Die Massnahme soll nicht nur Patienten untereinander schützen, sondern auch das Gesundheitspersonal vor Ausfällen bewahren.