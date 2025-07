Schuttrutschungen Situation am Spitze Stei in Kandersteg hat sich verschärft

Die Situation am Spitze Stei in Kandersteg hat sich aufgrund der anhaltenden Niederschläge verschärft. Seit Sonntagabend kam es zu Abbrüchen und zu geschiebereichem Abfluss sowie Murgängen im Oeschibach, wie die Gemeinde Kandersteg am Montag mitteilte.

Publiziert: vor 58 Minuten | Aktualisiert: vor 35 Minuten