Polizei führt Tempokontrollen bei Wauwiler Schulhaus durch

Die Luzerner Polizei will zum Schulstart nächste Woche in Wauwil vermehrt Geschwindigkeitsmessungen in der Tempo-30-Zone durchführen. In der Vergangenheit ist auf der Dorfstrasse oft zu schnell gefahren worden.

In der Gemeinde Wauwil wird auf Höhe des Schulhauses immer wieder das Tempo überschritten. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Tempo-30-Zone in Wauwil befindet sich unmittelbar in der Nähe des Schulhauses. Vermehrt sei es in diesem Abschnitt vorgekommen, dass sich die Verkehrsteilnehmenden nicht an das Tempolimit gehalten hätten, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Deshalb werde die Polizei rund um den Schulstart am 19. August Tempokontrollen in der Tempo-30-Zone durchführen. Auf der Dorfstrasse in Wauwil gilt laut Mitteilung seit über einem Jahr Tempo 30.

Ziel der Aktion sei es, die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, heisst es.

Die Polizei teilt ferner mit, die Geschwindigkeitskontrollen auch in anderen Gemeinden im Kanton Luzern auszudehnen. Vor allem in Schulhausnähe und oder in Tempo-30-Zonen. Auch in anderen Gemeinden im Kanton Luzern würden in Schulhausnähe oder in Tempo-30-Zonen die Tempolimiten oftmals nicht eingehalten.