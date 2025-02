Schock-Fund in St. Gallen Hundehalter entdeckt mit Glasscherben präparierten Wurstköder

Ein Hundehalter hat am Mittwoch in St. Gallen einen mit Glasscherben präparierten Wurstköder gefunden. Die Stadtpolizei St.Gallen warnt vor möglichen weiteren Ködern, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Publiziert: 17:16 Uhr