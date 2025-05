Burgmauern des Schlosses Greyerz müssen saniert werden

Die Burgmauern des Schlosses Greyerz sollen saniert und die Beleuchtung des historischen Wahrzeichens der Region verbessert werden. Der Freiburger Staatsrat hat einen Verpflichtungskredit von 6,4 Millionen Franken an den Grossen Rat verabschiedet.

Das Schloss Greyerz thront über der Region. Nun werden die Mauern saniert und die Beleuchtung erneuert. (Archivbild) Foto: LAURENT GILLIERON

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Verblendmauerwerk weise erhebliche Schwächen auf, schreibt der Staatsrat in einer Mitteilung vom Mittwoch. Auch Frost- und Tauperioden schwächten das Ensemble. In den vergangenen Jahren wurden diverse Schutzmassnahmen ergriffen. Diese stossen aber laut Freiburger Regierung an ihre Grenzen. Eine Sanierung sei daher unumgänglich.

Parallel dazu sieht das Projekt auch die Sanierung der Putze und Verputze des gesamten Mauerwerks sowie der Dachstühle und Abdeckungen der Nebenbauwerke vor. Schliesslich soll auch die Beleuchtung erneuert werden. Die heutige sei zu stark und beruhe auf veraltetem Material. Die neue Beleuchtung soll energiesparend sein und Lichtimmissionen begrenzen.

Vorbehaltlich der Genehmigung des Kredits durch das Kantonsparlament können die Vorarbeiten im Sommer 2025 erfolgen. Die neue Beleuchtung soll im Winter 2026 bereit sein, die Sanierung der Mauern wird voraussichtlich bis im Frühjahr 2028 dauern.