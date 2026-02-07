Polizei stösst in Regensdorfer Club auf illegales Geldspiel

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Samstag einen Club in Regensdorf durchsucht. Es wurden illegales Glücksspiel, über 6000 Franken, ein Schlagstock und Drogen sichergestellt. Drei Personen wurden angezeigt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Samstag einen Club in Regensdorf ZH durchsucht und dabei illegales Geldspiel festgestellt. Die Einsatzkräfte stellten mehr als 6000 Franken, über 2000 Euro, einen Schlagstock und etwa ein Kilogramm Marihuana sicher.

Die von der Eidgenössischen Spielbankenkommission beauftragte Kontrolle fand nach zwei Uhr nachts statt, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Im Lokal hielten sich demnach mehr als 20 Personen auf, von denen einige zum Zeitpunkt der Razzia ein konzessionspflichtiges Spielbankenspiel spielten.

Der 54-jähriger Betreiber wurde laut der Mitteilung wegen eines Vergehens gegen das Bundesgesetz über Geldspiele angezeigt. Der Besitzer des Schlagstocks muss sich zudem wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Weiter habe sich ein 45-Jähriger widerrechtlich in der Schweiz aufgehalten und sei deshalb festgenommen worden.