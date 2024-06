Schifffahrt Dampfschiff Blümlisalp kann mit Verspätung in See stechen

Mit etwas Verspätung kann das Dampfschiff Blümlisalp nun doch in See stechen. Am 25. Juni startet der Dampfer auf dem Thunersee in die Sommersaison, wie die BLS Schifffahrt am Dienstag mitteilte.