Am Donnerstagabend läuft in Kreuzlingen TG und Konstanz (D) ein grosser Polizeieinsatz. Ein möglicherweise bewaffneter junger Mann flüchtete nach einer Auseinandersetzung. Ein Leserreporter hatte zuvor einen «Amokläufer» gemeldet.

Kurz zusammengefasst Ein Leserreporter meldet am Donnerstagabend einen «Amokläufer» in Kreuzlingen TG

Polizei bestätigt lediglich einen Einsatz

Was genau passiert ist, ist noch unklar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Am Donnerstagabend rückte die Kantonspolizei Thurgau in Kreuzlingen TG zu einem Einsatz aus. Das bestätigt Mediensprecherin Roxanne Gräflein auf Blick-Anfrage. Zuvor hatten mehrere Leserreporter gemeldet, dass in Kreuzlingen und der angrenzenden deutschen Stadt Konstanz «scheinbar ein Amokläufer unterwegs» sei.

Auch die Polizei Konstanz bestätigte einen Einsatz. «Seit den frühen Abendstunden ist im Bereich der Innenstadt/Reichenaustrasse/Schänzlebrücke und der Schweiz ein Grossaufgebot der Polizei im Einsatz, da es in einem Hotel in der Reichenaustrasse zu einer Auseinandersetzung kam», schreibt sie in einer Pressemitteilung. Ein junger Mann (19) flüchtete anschliessend mit einem E-Roller in Richtung Konstanzer Innenstadt und Schweiz. Vermutlich führe er eine Waffe mit sich. In den sozialen Medien gingen Gerüchte herum, wonach der mutmassliche Täter eine Schusswaffe gebraucht habe.

+++Update folgt.+++