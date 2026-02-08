Am Samstagabend kollidierten zwei Autos auf der H13 in Beringen seitlich-frontal. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon musste ins Spital gebracht werden.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Crash im Kanton Schaffhausen: Am Samstagabend kam es auf der H13 in Beringen zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Zwei Personen wurden dabei verletzt, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Ein Autofahrer fuhr von Beringen kommend auf der Guntmadingerstrasse und wollte bei der Einmündung zur H13 nach links abbiegen. Dabei übersah er einen Personenwagen, welcher auf der H13 in Fahrtrichtung Neunkirch fuhr. In der Folge kam es auf der Verzweigung zur seitlichen Frontalkollision.

H13 kurzzeitig gesperrt

Alle Beteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht. Eine Person musste zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Für die Unfallaufnahme musste die H13 kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, schreibt die Polizei.