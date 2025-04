Mitte Schaffhausen unterstützt FDP-Kandidaten bei Ständeratswahl

In Schaffhausen kommt es am 29. Juni zu Ständeratsersatzwahlen. (Symbolbild) Foto: ANTHONY ANEX

Dies widerspiegle sich auch in der Zusammenarbeit in den Fraktionen des Kantonsrats und des Grossen Stadtrats, heisst es in einer Medienmitteilung der Mitte Schaffhausen.

Eine Minderheit der Mitte-Mitglieder sprach sich jedoch für Simon Stocker aus, wie es weiter heisst. Hauptsächlich, weil sie mit dem Vorgehen der Beschwerdeführer nicht einverstanden seien.

Im Kanton Schaffhausen kommt es am 29. Juni zur Ersatzwahl für einen der beiden Ständeratssitze, nachdem das Bundesgericht die Wahl von Simon Stocker (SP) aufhob. Stocker hatte gemäss Bundesgericht zum Zeitpunkt der Wahl seinen Wohnsitz in der Stadt Zürich und nicht in Schaffhausen.

Stocker tritt erneut an und wird vom 46-jährigen Piloten und Kantonsrat Severin Brüngger herausgefordert. Die SVP, die mit Hannes Germann bereits einen langjährigen Ständerat stellt, verzichtet auf eine eigene Kandidatur und unterstützt Brüngger.

Die Grünen und die GLP unterstützen Simon Stocker.